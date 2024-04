“Sindrome delle apnee ostruttive del sonno, cause e rimedi”, numerosa la partecipazione al convegno Lions

RIETI - Si è svolta sabato 27 aprile, nell'ex chiesa San Giorgio di Rieti, l’interessante conferenza sulla “Sindrome delle Apnee Ostruttive del sonno, cause e rimedi” organizzato dal Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo. Il numeroso pubblico presente ha mostrato particolare interesse seguendo con grande attenzione le relazioni della dottoressa Lions Silvia Baldi e del dottor Pierluigi Mastino che hanno evidenziato con grande competenza e chiarezza le varie problematiche legate al tema del convegno.

La presidente del Lions Club Gabriella Raccosta ha portato il saluto ai presenti ringraziando in modo particolare i relatori, i numerosi medici ed esperti del settore intervenuti e la Fondazione Varrone per aver messo a disposizione la sala. Ha evidenziato come il Lions International sia particolarmente attivo nel settore sanitario con service distrettuali relativi a varie patologie anche attraverso screening gratuiti alla popolazione, come nel recente Lions Day organizzato dai Lions Club del territorio.

Nel corso del convegno, sono stati illustrati vari aspetti relativi alle cause e ai vari fattori di rischio, spesso poco conosciuti e sottovalutati ponendo l’attenzione su vari sintomi come campanello d’allarme.

Sono state evidenziate le varie cause del bruxismo nella genetica, sonno/sindrome apnee, fumo/alcool, reflusso, ansia/depressione, stress, farmaci, stupefacenti, malocclusione ed è stato trattato il monitoraggio cardio respiratorio o polisonnografia oltre alle varie complicanze OSAS non trattato.

Al termine dell’incontro la Presidente del Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo Gabriella Raccosta nel ringraziare i relatori per le ottime relazioni ha consegnato loro una grafica d’autore.