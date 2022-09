Real Sebastiani, doppia amichevole a Pescara e Ancona prima del debutto in campionato

RIETI - Dopo l’eliminazione agli ottavi di Supercoppa Lnp, per la Real Sebastiani Rieti la testa è tutta al debutto in campionato in programma il 2 ottobre. Per prepararsi al meglio alla nuova stagione di Serie B e mettere minuti nelle gambe di tutti i componenti del roster, la squadra di coach Dell’Agnello affronterà due amichevoli questo fine settimana: venerdì 23 settembre gli amaranto celesti affronteranno il Pescara Basket in casa degli abruzzesi, con la palla a due che è prevista alle 17.45 al PalaElettra. Il giorno seguente, sabato 24 settembre, la Rsr si recherà al PalaPrometeo di Ancona per sfidare alle ore 18 la Luciana Mosconi Ancona.