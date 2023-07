Ss Amatrice Rieti: domani scatta la preparazione, certe tre amichevoli, debutto il 5 agosto al Terminillo

RIETI - Lunedì 31 luglio la Ss Amatrice Rieti inizierà la sua avventura in Eccellenza e lo farà ritrovandosi al campo comunale "Fulvio Iacoboni" di viale Fassini, dove la formazione amarantoceleste per le prossime tre settimane lavorerà mattina e pomeriggio per arrivare al top della forma fisica in vista dei primi impegni ufficiali, quelli che metteranno in palio punti da incasellare in classifica.

Le amichevoli

Inutile rimarcare che la prima settimana di lavoro sarà senz'altro la più dura, quella che servirà per spezzare il fiato, per eliminare le tossine estive e per mandare i muscoli a regime. Ma nel corso di questi 22 giorni di preparazione atletica, ci saranno una serie di test amichevoli già annunciati in sede di presentazione del progetto, lo scorso 11 luglio: il primo andrà in scena il prossimo 5 agosto al campo d'altura "Enrico Leoncini" in località Cinque Confini (Terminillo) alle 17,30 contro lo Sporting MdC Lisciano, che va a sostituire quello originariamente programmato con la Flaminia, poi il 10 trasferta a Monterotondo e il 19 in casa della Sambenedettese.

Prima di Ferragosto potrebbe esserci un altro test (avversario da definire), così come prima dell'esordio in campionato - 3 settembre - la Ss Amatrice Rieti potrebbe giocare un'ultima gara amichevole.

Quella di sabato prossimo a Terminillo, per la formazione reatina sarà una prima sgambatura, tutt'altro che indicativa, utile più per allentare un po' la pressione dalle doppie sedute di allenamento quotidiane che per i risvolti tattici, anche se Angelone e il suo staff cercherà di trarne il più possibile benefici, aspettanndo impegni ben più probanti.