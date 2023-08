Poggio Mirteto, ecco le ultime 9 riconferme e le 5 amichevoli precampionato. Preparazione al via il 16 agosto

RIETI - A cinque giorni dall’inizio della preparazione, il Poggio Mirteto è pronto: fissate già tutte le amichevoli. Sul fronte giocatori altre nove le riconferme dalla passata stagione.

La stagione dei mirtensi partirà mercoledì 16 agosto al Valletonda. Il primo test amichevole è domenica 20 alle 10:30, in famiglia per mettere i primi minuti nelle gambe e testare la condizione dei ragazzi al ritorno dalle vacanze.

La settimana successiva si inizia subito forte: sabato 26 alle 16 il test al Valletonda contro Amatrice Rieti (Eccellenza). Domenica 3 settembre alle 11 il match in casa del Colle Salario (Prima categoria), giovedì 7 settembre alle 19 in casa del Pro Fiano (Seconda categoria), il 10 settembre alle 11 in casa del Casal Barriera (Promozione) e giovedì 14 settembre alle 19 in casa del Città di Fiano (Seconda categoria).

La prima gara ufficiale sarà il 17 settembre per la prima di campionato.

Intanto il club ha messo a segno ulteriori nove riconferme: Simone Marcelli, Enea Nobili, Mirko Luciani, Ludovico Colamedici, Kevin Paoloni, Adriano Ciaccio, Gioele Lulli, Matteo Miconi e il bomber Valerio del Vecchio.

Insieme alle cinque precedenti riconferme si attestano a 14 i nomi in rosa ma si attendono nuovi sviluppi.