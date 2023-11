Il Fc Rieti difende la vetta a Roma contro l'Athletic. Battisti: «Avversario tosto, servirà una gara di qualità»

RIETI - L'undicesima giornata del girone d'andata, in Promozione, vedrà il Fc Rieti di Raffaele Battisti affrontare la trasferta romana sul campo dell'Athletic Soccer Academy (ore 15 diretta Facebook), un avversario tosto, che lo scorso anno costò la panchina allo stesso tecnico reatino quando dopo la sconfitta subìta in sella alla Bf Sport, rassegnò le proprie dimissioni.

Le dichiarazioni

E alla vigilia della sfida coi capitolini, è lo stesso Battisti a tracciare la strada da percorrere per continuare a mantenere salda la vetta della classifica del girone B.

«Affrontiamo un avversario ben strutturato, che gioca un buon calcio e che può contare su diverse individualità di spessore come Costantini, Russo e Belfiori.

Se vogliamo ambire a qualcosa di importante, i ragazzi devono dimostrare di poter crescere nella mentalità, perché se approcci a partite del genere col piglio giusto, le gambe a loro volta girano automaticamente e il risultato non tarderà ad arrivare. Al contrario, si rischia solo di restare nell'anonimato e di andare incontro a difficoltà».

La tattica

Ancora assente l'esterno sinistro Nobile, il Rieti ritrova Politanò al centro della difesa, ma nella gestione degli under e dell'assetto tattico, Battisti dovrebbe riproporre Bianchetti in avanti e Cardini largo a sinistra. In avanti Pezzotti e Tramontano saranno le due bocche di fuoco.