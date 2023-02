Valle del Peschiera, brutto scivolone al Gudini: vince l'Athletic 1-2. Pezzotti: «Non sfruttate le occasioni»

RIETI - Il Valle del Peschiera cede in casa: al Gudini passa l’Athletic Soccer Academy 1-2. Sconfitta che pesa per la neopromossa che ora si ritrova penultima. La salvezza diretta dista quattro lunghezze, ma la gara odierna poteva rappresentare un primo passo per la fuga fuori dalla zona calda.

La gara

Parte molto bene il Valle del Peschiera ma sulla prima disattenzione subisce il gol dello svantaggio: intorno al 20’ l’attaccante avversario arriva su una palla lunga, solo davanti a Natali non sbaglia. Passano pochi minuti quando i padroni di casa riescono a riprendere la gara. D’Aquilio su conclusione colpisce la traversa, Colasanti, rapace in area di testa trova il gol del pari.

Nella ripresa la neopromossa non scende in campo e nel corso della seconda frazione subisce il secondo gol su mischia dopo una punizione.

Le dichiarazioni di mister Antonio Pezzotti

«Dovevamo sfruttare le occasioni per passare in vantaggio. Sono molto dispiaciuto. Era una patita troppo importante».