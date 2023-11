Il Rieti pareggia allo scadere e resta in vetta: Politanò all'87' gela l'Athletic Soccer (1-1)

RIETI - Nella decima giornata del girone d'andata, il Rieti pareggia 1-1 sul campo dell'Athletic Soccer Academy e conserva la testa della classifica, approfittando dello zero a zero del Monterotondo a Settebagni e della sconfitta del Fiano Romano sul campo del VdP per 3-2.



Partita sempre in pugno ai reatini, che al 26' però, si fanno sorprendere da Iceti che porta avanti l'asse (1-0). Da quel momento in avanti, Rieti costantemente nella metà campo avversaria e ASA a contenere gli assalti ospiti, fino all'87' quando sugli sviluppi di un corner e un batti e ribatti in area di rigore, Politanò risolve la mischia realizzando il gol del definitivo 1-1. In pieno recupero il giovanissimo Fatu, all'esordio in prima squadra, si conquista una punizione dal limite che Cavallari calcia in porta sfiorando il colpaccio.

Il tabellino

ASA: Giordano, Caterinozzi, Domenici (31’st Commodari), Di Ignazio, Fortunato, Barillaro, Micciche (47’st Puccini), Gianserra, Iceti (36’st De Luca), Costantini (20’st Brocato), Becchetti (13’st Crispoldi). A disp.: Teti, Bianconi, Borgia, Ciccanti, Puccini. All. Miccio.

FC RIETI: Cingolani, Peschiaroli, Casciani, Ferazzoli (8’st Cavallari), Severoni, Politanó, Cardini (8’st Fiorucci), Lommi (27’st Sandu), Tramontano (18’st Romani), Pezzotti, Bianchetti (40’st Fatu). A disp.: Roversi, Adiko, Zilianti, Parente. All. Battisti

ARBITRO: Di Ruccio di Viterbo

MARCATORI: 26’pt Iceti, 42’st Politanó

NOTE: spettatori 200 circa.

Ammoniti: Becchetti, Fortunato, Giordano (A), Ferazzoli, Severoni, Cavallari, Lommi (R). Angoli 2-7. Recupero: 1' pt, 6' st.