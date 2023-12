Il Poggio Mirteto di Chini punta al riscatto contro l'Athletic. Pieroncini: «Preparati bene per conquistare i tre punti»

RIETI - Il Poggio Mirteto del nuovo tecnico dopo la beffa arrivata sul campo del Riano (1-0 al 92’), vuole ritrovare il successo. I mirtensi tornando al Valletonda, ospite è l’Athletic Soccer Academy. Tre punti che pesano, le due formazioni si dividono l’ottava posizione.

Un match che vale oro. Entrambe le compagini sono a 18 punti, distano a soli tre punti dalla zona calda ma a tre punti anche dalle prime della classe. Non è ammesso nessun passo falso. Gli ospiti arrivano da tre risultati utili consecutivi tra cui un pareggio con il Rieti (1-1).

Le parole del ds Alessandro Pieroncini

«La settimana è trascorsa in modo sereno, ci siamo allenati bene e sicuramente proveremo a riprendere il discorso interrotto domenica scorsa a Riano. Sarà come sempre una partita difficile ma vogliamo riscattarci subito e faremo il possibile per raccogliere i tre punti».