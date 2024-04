Cantalice contro l'Athletic Soccer Academy per i punti tranquillità. Patacchiola: «Gara da vincere»

RIETI – Il Cantalice ancora al Green Park. Domenica alle 10:30 i reatini ospitano l’Athletic Soccer Academy. Il successo al fine di togliersi qualsiasi dubbio in ottica salvezza matematica. La gara di andata terminò 2-1 per i romani.

Il Cantalice, a cinque punti dalla zona calda del girone, ne vuole rimanere fuori. Gli ospiti sono avanti di due lunghezze ma ormai salvi non si giocano nulla. Il Cantalice vuole vincere per essere sicuro di una salvezza diretta.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Affrontiamo una partita da vincere assolutamente per centrare la salvezza matematica. Sappiamo che non sarà facile considerate le numerose assenze. Avremo assenti per infortunio Agnesi, Ortensi, Kelebi mentre in forte dubbio sono Rossi, Mostarda e Casciani. Noi ci teniamo a ben figurare anche perché all'andata il loro atteggiamento non fu proprio di esempio».