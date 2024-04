Poggio Mirteto, trova un buon pari a Roma: 0-0 contro l'Athletic. Pieroncini: «Salvezza più vicina»

RIETI - Il Poggio Mirteto raccoglie un punto in casa dell’Athletic Soccer Academy: termina 0-0. Salvezza ad un passo.

La gara

Poggio Mirteto che scende in campo largamente rimaneggiato per via degli infortuni termina i 90’ con sei under in campo.

Partita fortemente vincola dal caldo asfissiante. Tanto agonismo in mezzo al campo visto anche il peso della posta in palio, buona la prestazione dei mirtensi e risultato giusto.

Le parole del direttore sportivo Alessandro Pieroncini

«Sono soddisfatto, un punto che ci avvicina sempre di più al nostro traguardo che proveremo a tagliare domenica prossima in casa con la Vjs Velletri».