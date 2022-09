Bf Sport, decisivo il rigore fallito: 0-0 e Athletic Soccer Academy ai 16esimi di Coppa

RIETI - La Bf Sport esce dalla Coppa: sul campo dell’Athletic Soccer Accademy termina 0-0. L’1-2 della gara di andata permette alla formazione romana di accedere ai 16esimi del torneo. I reatini escono comunque a testa alta, le numerose assenze hanno reso l’inizio di stagione difficile. La Coppa Italia non rappresentava un obiettivo per i gialloneri che ad inizio stagione hanno puntato sulla linea verde dei giovani.

La gara

Bf Sport che si presenta ancora non al completo, tanti gli assenti: Loreti, Casciani, Battisti e Brunetti per infortunio, Tolomei per squalifica. Torna Cioffi dal primo minuto. In porta ancora il giovane Caprioli.

Primo tempo giocato a ritmi molto bassi. Nessuna occasione degna di nota e gioco che si concentra nella linea mediana del campo. Si segnala solo un infortunio per Floridi, al suo posto entra Mostarda.

Nella ripresa la Bf Sport alza il baricentro, tiene il pallino e non dà spazio agli avversari, nessun tiro in porta subito nella ripresa. Reatini sfortunati, prima Momó colpisce il palo poi intorno al 12’ Cioffi viene atterrato in area dall’estremo difensore avversario. Il direttore indica il dischetto e ammonisce il portiere avversario. Dagli undici metri si presenta ancora Cioffi che però sbaglia, la conclusione viene parata. Le occasioni non tardano ad arrivare, Ciaramelletti colpisce la traversa e nel finale Mostarda non sfrutta al meglio una punizione dal limite.

Le parole di mister Raffaele Battisti

«Abbiamo gestito bene il primo tempo anche se potevamo sfruttare meglio qualche occasione per fare gol. Nel secondo tempo fino al rigore sbagliato siamo andati molto bene. Dopo il mancano gol dagli unidici metri abbiamo perso la mentalità, i ragazzi si sono quasi demoralizzati. Ho provato a fare qualche cambio ma ho visto troppa confusione. Negli ultimi minuti doveva esserci una spinta maggiore per prenderci il risultato. Il test è stato comunque positivo, la prestazione è stata fatta e non abbiamo subito gol. Adesso abbiamo due settimane per la prima di campionato dove dobbiamo lavorare su alcuni aspetti, soprattutto quelli mentali.