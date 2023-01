Un super Cioffi manda in orbita il Città di Rieti: 1-4 alla Brictense. Domenica possibile l'aggancio in vetta al Monterotondo 1935

RIETI - Una tripletta di Mauro Cioffi dopo i primi 45' di gioco, consente al Città di Rieti di espugnare Montelibretti battendo i padroni di casa della Brictense con un perentorio 4-1 nell'undicesima giornata del girone d'andata del campionato regionale di Prima categoria.

Ad arrotondare il risultato, nella seconda parte del match, il gol di De Dominicis che rende praticamente vano l'accenno di riscossa dei padroni di casa con la rete di Santoni. Una vittoria preziosa sotto ogni aspetto, perché oltre a confermare l'ottimo stato di forma dei ragazzi di Mirko Pagliarini, permette agli amarantoceleste di restare in scia del Monterotondo 1935, anch'esso vittorioso a domicilio contro il Ginestra (4-0), alla vigilia del turno di riposo degli uomini di Attilio Gregori, nella domenica in cui il Città di Rieti sfiderà "l'altro" club eretino, l'Eretum appunto, sognando l'aggancio in vetta alla classifica.