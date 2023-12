Accolto il ricorso del Cittaducale: partita vinta a tavolino contro la Brictense. Ecco le motivazioni

RIETI - Arrivano le decisioni della Corte sportiva di appello che accoglie il reclamo di Cittaducale in merito alla gara contro la Brictense. Nella sfida, valida per la decima giornata del girone B di Prima categoria, dopo il gol del 3-3 segnato dai gialloblù, era scaturito un parapiglia, con la compagine romana che protestava per il gol e con il direttore di gara che si è visto costretto ad interrompere anzitempo la gara. In prima istanza il Giudice sportivo aveva decretato la ripetizione della gara con multe per entrambe le società e ben 6 squalificati per la Brictense (nessuno per Cittaducale).

La compagine reatina ha poi fatto reclamo, che è stato parzialmente accolto dalla Corte sportiva di appello: la gara non sarà ripetuta, verrà assegnato il 3-0 a tavolino in favore di Cittaducale. Non cambia la decisione in merito alle multe con le quali sono state sanzionate entrambe le società e alle squalifiche della Brictense.

Il comunicato

«Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

reclamo proposto dalla società Cittaducale, avverso il provvedimento di ripetizione della gara ed ammenda di euro 100,00, adottato dal giudice sportivo del comitato regionale lazio (gara: brictense – cittaducale del 26/11/2023 – campionato prima categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società, DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la decisione impugnata, in relazione alla ripetizione della gara e, per l’effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Brictense con il risultato di 0 – 3, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni»

Classifica

Civita Castellana 36

Palombara 35

Castrum Monterotondo 33

Guidonia 24

Casperia 21

Città di Fiano 19

Real Gavignano Ponzano 18

Cittaducale 18

Poggio San Lorenzo 18

Castel Madama 18

Valle del Salto 18

Castelnuovese 18

Ginestra 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 8

Brictense 1

*Castrum Monterotondo, Ginestra, Castel Madama e Alba Cittareale con una gara in meno