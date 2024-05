Città di Poggio Mirteto batte Toffia 2-0. Tabellino, commenti e foto. Sarà spareggio con Montorio per il titolo

RIETI - Sarà lo spareggio tra Città di Poggio Mirteto e Montorio Romano ad assegnare il titolo di campioni del campionato provinciale di Terza categoria. I mirtensi hanno battuto 2-0 Toffia Sport nell’ultima giornata di campionato, mentre la formazione romana ha superato 3-0 la Pro Marcellina.

Città di Poggio Mirteto gestisce bene la gara, portandosi subito avanti di due reti e facendo ruotare molti giocatori in vista dello spareggio.

Il primo tempo

Città di Poggio Mirteto sblocca al 10’ la gara su calcio di rigore, procurato da un intervento di Pandolfi su Pezzotti: dagli undici metri va capitan Bussotti che apre il piattone e spiazza il portiere per l’1-0 dei padroni di casa.

Al 18’ altra bell’azione del Città di Poggio Mirteto orchestrata sulla destra, Pezzotti serve Mocci che dal limite di prima intenzione incrocia trovando il palo lontano: è 2-0 per i mirtensi. Padroni di casa che cercano di gestire le energie anche a causa del grande caldo. I ritmi si abbassano e le occasioni arrivano nel finale di tempo: al 40’ tiro pericoloso di Filippi ribattuto in area. Al 45’ pericolosi gli ospiti con la conclusione da fuori area di Donati che finisce alta di poco.

La ripresa

Squillo di Toffia in avvio di secondo tempo con Angelini che dalla distanza colpisce il palo. Pasillo de honor per capitan Bussotti che esce dal campo alla sua ultima gara al Valletonda, applaudito da avversari, compagni e da tutta la panchina. Un legno anche per Città di Poggio Mirteto al 53’ con Pezzotti, il quale supera l’estremo difensore ospite con un pallonetto ma è sfortunato. Al 60’ il neo-entrato Nese ci prova da fuori area ma il suo tentativo sfiora soltanto il palo alla sinistra di Hila. Al 70’ bel suggerimento di Nese per Ferrari che calcia addosso al portiere ospite in uscita. Si fa vedere nuovamente Toffia nel finale: all’85’ splendida sforbiciata di Tranquilli su cui Gentili deve superarsi con un gran riflesso. L’estremo difensore mirtene risponde presente anche sulla successiva ribattuta, salvando la porta.

Le dichiarazioni post-gara

Bruno Valentini, allenatore Città di Poggio Mirteto: «Abbiamo fatto la gara che volevamo, in controllo dall’inizio e con la possibilità di far ruotare diversi elementi. Ho voluto dare spazio a molti ragazzi che durante questo anno si sono impegnati parecchio in settimana senza però magari ricevere il giusto minutaggio per tutta la stagione. Abbiamo fatto il nostro, chiudendo il campionato in vetta. Penso sia giusto a questo punto che le due squadre che si sono distinte si giochino tutto allo spareggio. Il nostro cammino ci ha portato nonostante diverse difficoltà a quella che sarà una vera e propria finale per il titolo».

Manolo Scardocci, allenatore Toffia Sport: «Non meritiamo la posizione di classifica con cui chiudiamo la stagione. Sono consapevole del valore della squadra, abbiamo dato filo da torcere a tutti nonostante non abbia mai avuto a disposizione la formazione a ranghi completi. Speravamo di chiudere giocandoci le prime posizioni gruppo che si contendeva terzo, quarto e quinto posto. Anche oggi abbiamo fatto la nostra gara, creando diverse occasioni senza tirarci indietro».

Il tabellino

Città di Poggio Mirteto: Salustri (17’Gentili), Diamanti, Galli, Fabbrini (62’ Pariboni), Quondamstefano (68’ Castiglia), Spiccia, Mocci, De Santis (30’ Ferrari), Filppi, Bussotti (50’ Nese), Pezzotti. A disp. Adami, Mandosi Fr., Mandosi Fi., Ottaviano. All. Valentini

Toffia Sport: Hila (75’ Rei), Pandolfi, Donati, Pierdonati, Iadevaia, Bossi, Blasi M. (53’ Bonifazi), Angelini, Blasi A. (30’ Marzicola, dal 70’ Gori), Tranquilli, Colangeli. All. Scardocci

Arbitro: Marco Reversi di Rieti

Marcatori: 10’ Bussotti rig., 18’ Mocci

Note: ammoniti Marzicola, Pandolfi (T), angoli 3-2