Lunedì 13 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Ennesima giornata di fuoco in città per una vera e propria ondata di tentativi di truffe ad anziani che si sono verificati a Rieti. Scatta di nuovo l’allarme per i raggiri a persone sole in casa o fragili, spesso facili vittime di malfattori senza scrupoli, pronti a fare leva sui sentimenti di amore verso figli e nipoti, per ottenere oro, denaro e preziosi.

Lo scenario. Dopo la recrudescenza di episodi nelle scorse settimane - con bottini del valore di qualche migliaia di euro - malviventi di nuovo in azione in città, in particolare sabato. Sono stati almeno quattro o cinque, in diversi quartieri cittadini e in poche ore, i tentativi di truffa attuati a Rieti. Fortunatamente, almeno in questi episodi, i raggiri non sono andati a buon fine, ma hanno fatto scattare la massima allerta a Rieti, tra i cittadini e le forze dell’ordine, che si sono attivate a seguito delle segnalazioni pervenute nelle sale operative. Gli anziani, in questi ultimi casi, sono riusciti a fiutare l’inganno, rispetto ai soliti falsi pretesti proposti telefonicamente alla vittima e hanno fatto desistere i malviventi.

Le modalità. In alcuni casi si sono spacciati per finti carabinieri e poliziotti, non è poi mancato il (finto) pacco da ritirare con la massima urgenza all’ufficio postale o il falso incidente stradale in cui sarebbe incappato, con colpa, un figlio o un nipote e per toglierlo dai guai sarebbe immediatamente servita una somma di denaro che di lì a poco una persona di fiducia sarebbe venuta a ritirare nell’abitazione della persona anziana. Ma, in questi casi, le vittime dei truffatori hanno effettuato un riscontro telefonico o, in qualche modo, informati e “istruiti” dai familiari, hanno riagganciato il telefono, mandando così in fumo i progetti dei malviventi.

Le indagini. Ancora una volta viene seguita la pista investigativa campana, come emerso nei mesi scorsi e, in parte, accertato dalle forze dell’ordine, che vede malviventi professionisti spostarsi dal sud per raggiungere Rieti e poi mettere in atto il raggiro dopo la messinscena del telefonista che - incalzando la vittima - riesce a far perdere l’orientamento alla persona anziana, che cade nel tranello, fino a consegnare somme di denaro, ma anche oggetti in oro, preziosi e monili. Ancora una volta le raccomandazioni sono quelle di essere sempre in allerta e di avvisare le forze dell’ordine in ogni situazione di dubbio, nonché accertarsi di quanto viene comunicato telefonicamente, chiedendo riscontri e informazioni ulteriori ai familiari.