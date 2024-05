Kharkiv, avanza la Russia. Ucraini in difficoltà ma gli analisti: è un diversivo, non hanno abbastanza uomini per prendere la città

Tutti sapevano che l'esercito russo avrebbe puntato sulla regione di Kharkiv, a Nord Est dell'Ucraina, dove si trova la seconda città come numero di abitanti del Paese. Eppure, l'esercito di Kiev fatica a fermare l'avanzata delle forze armate di Putin che stanno entrando dalla Russia, superando il confine, con la fanteria. Spiega Il comandante delle forze ucraine Alexander Syrsky: «Conosciamo i piani dell'esercito russo e stiamo reagendo in modo flessibile, ma la situazione lungo il confine tra la regione di Kharkiv e la Russia si è sostanzialmente aggravata. Le forze di difesa stanno facendo di tutto per mantenere le linee e le posizioni difensive e infliggere la sconfitta al nemico».

Secondo Mosca il gruppo di truppe del Nord ha occupato quattro insediamenti nella regione di Kharkiv in 24 ore (Gatishche, Krasnoye, Morokhovets e Oleynikovo). Altri villaggi erano stati presi nei giorni precedenti. Avverte David Cameron, ministo degli Esteri britannico: «L'offensiva a sorpresa della Russia su Kharkiv costituisce una fase estremamente pericolosa per l'Ucraina». Kharkiv ha quasi 1,5 milioni di abitanti.

Guerra Ucraina, Kharkiv sotto assedio: migliaia di evacuati. L'esercito di Kiev: «Situazione aggravata»

Non sono chiari i reali obiettivi di questa nuova offensiva. Va ricordato che quando ci cominciò l'invasione, nel febbraio del 2022, i russi occuparono parte della regione di Kharkiv, ma nel settembre successivo gli ucraini riconquistarono centinaia di città con una efficace controffensiva. Putin capì che l'operazione lampo che aveva promesso ai russi era fallita e decise la mobilitazione di 300.000 riservisti, preparandosi a una lunga guerra come in effetti si è rivelato essere il conflitto che prosegue ormai da più di due anni.

Nonostante i successi parziali dell'offensiva russa, tra gli esperti c'è chi dubita che Mosca abbia le forze per occupare e soprattutto controllare una città importante cone Kharkiv (è più grande di Milano, per capirci).

Alcune aree vicino al confine sono già state evacuate dagli ucraini, i civili si sono allontanati, ma Kharkiv è un'altra storia.

L'ultimo report del think tank americano Isw (Institute for the study of war) spiega: la Russia attualmente non dispone delle truppe necessarie per catturare o circondare la seconda città più grande dell’Ucraina, Kharkiv, ma comunque nella regione con questa offensiva le forze armate di Putin hanno gudagnato sostanziali vantaggi tattici.

Secondo l'Isw, la manovra verso Kharkiv e più a Est vicino a Vovchansk, ha un secondo fine: costringere gli ucraini a spostare truppe, alleggerendo così la difesa più a Sud nel Donbass: «Le forze russe stanno probabilmente conducendo la fase iniziale di un'operazione offensiva a Nord della città di Kharkiv che ha obiettivi operativi limitati, ma è intesa a ottenere l'effetto strategico di attirare truppe e materiale ucraini da altri settori critici del fronte nell'Est Ucraina. L'Isw continua a valutare che le forze russe probabilmente avranno difficoltà a conquistare la città di Kharkiv se mirassero a farlo. Uno sforzo russo per conquistare la città di Kharkhiv richiederebbe operazioni su terreno aperto su una scala che le forze russe non hanno condotto dall'inizio del conflitto». Al confine i russi hanno pronti 35mila soldati, ma secondo varie valutazioni per prendere e controllare Kharkiv ne servirebbero 300mila.