Antrodoco, furto con danneggiamento della giostra per i bambini

RIETI - Ad esserci rimasti male – prima ancora dei proprietari – sono stati i bambini più piccoli quando si sono avvicinati alla giostra del cavallino pronti a cavalcarlo constatando però che era guasto e non funzionante. Capita anche che i ladri di turno, a caccia di una manciata di monete, vadano a tentare il “colpo” nelle aree giochi. E’ quanto accaduto ad Antrodoco, a largo “Ragazzi del mondo”, dove è stata allestita, per la gioia dei più piccoli, una piccola area giochi-divertimento per intrattenerli in compagnia dei loro genitori. Tra le attrazioni anche l’immancabile giostra del cavallo che tanto piace ai bambini. Nella notte però, con effrazione, è stata danneggiata la colonnina elettrica della movimentazione della giostra dove è alloggiato il cassetto portamonete per sottrarre le monete presenti all’interno. Un bottino di certo di poco conto che ha tolto un sorriso ai più piccoli.

