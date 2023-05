Città di Rieti, altra goleada: 6-1 alla Brictense. Foto. Pagliarini: «Bene così, ora la Coppa»

RIETI - Un vero e proprio uragano amarantoceleste si abbatte sulla Brictense e al "Gudini" il Città di Rieti si disfa della formazione di Montelibretti con un sonoro 6-1, un risultato utile per tenere il passo del Monterotondo 1935 capolista, vincente a Ginestra (3-1) e restare potenzialmente a -1 nella classifica del girone B di Prima categoria.

La cronaca

Rispetto all'undici schierato mercoledì in Coppa Lazio contro il Tor de' Cenci, Mirko Pagliarini recupera diversi elementi titolari - su tutti Volponi, Pasqualini e Parente - ripropone la formazione-tipo pur dovendo rinunciare allo squalificato Cioffi e dopo mezz'ora il risultato è già in ghiaccio (3-0).

Nel finale di tempo, una disattenzione difensiva di Paoliello consente alla Brictense di accorciare le distanze, ma in avvio di ripresa arrivano altri due gol in rapida sequenza e per gli ospiti il passivo si fa insostenibile: 6-1. Sugli scudi, neanche a dirlo, Gianluca De Dominicis, autore di una tripletta e suggeritore dell'assist per il gol di Parente, capace di mettere lo zampino anche sull'azione che consente a Volponi di realizzare il pokerissimo e rendere praticamente utile solo alle cronache l'ultima mezz'ora di partita "illuminata" dal preziosismo di Lucivero che arrotonda il risultato.

Il tecnico

Al termine della gara, Mirko Pagliarini si complimenta coi suoi giocatori e rivolge immediatamente l'attenzione al match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Lazio, in programma mercoledì a Tor de' Cenci, dove si ripartirà dall'1-0 dell'andata. «Tutte quelle partite che sulla carta possono sembrare facili - dice - diventano tali proprio perché i ragazzi ormai riescono ad approcciare nella maniera giusta. Oggi francamente sapevamo di poter incamerare questi tre punti e lo abbiamo fatto come piace a noi, ossia imponendo i nostri ritmi, la nostra velocità, i nostri schemi e inevitabilmente tutto è andato per il verso giusto. Ora possiamo concentrarci sulla Coppa: ci teniamo a centrare la qualificazione alle semifinali perché questa competizione è a tutti gli effetti un nostro obiettivo stagionale». Per l'occasione, Pagliarini dovrà rinunciare a Zanette e Strinati, squalificati, ma in compenso recupererà tutti gli altri, compreso Cioffi che sembra aver smaltito del tutto la botta alla caviglia subìta domenica scorsa a Monterotondo.

Il campionato

Classifica e calendario alla mano, viene da dire che il vero "arbitro" del campionato tra Monterotondo 1935 e Città di Rieti, sarà proprio l'altra formazione eretina del girone B, vale a dire il Castrum Monterotondo, che domenica ospiterà proprio i reatini e alla penultima (4 giugno) sarà impegnata nell'attesissimo derby locale, probabilmente l'unica partita in cui l'attuale capolista potrebbe rischiare di perdere punti.