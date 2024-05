"Scatenate la gioia": la festa della scuola cattolica, ricordando la maestra Adele Cesaretti. Foto

RIETI - È tornata ad animare gioiosamente il centro di Rieti la Maratona di Primavera, festa delle scuole cattoliche della Diocesi.

Per il secondo anno l’iniziativa è dedicata al ricordo della maestra scomparsa prematuramente Adele Cesaretti, impegnata nell’educazione dei più piccoli, alla scuola dell’infanzia “Maria Bambina”, di Canetra.

Nella domenica dell’Ascensione e della festa della mamma, i piccoli, accompagnati da genitori e nonni, si sono ritrovati nella Basilica di Sant’Agostino per la santa Messa celebrata dal vescovo Vito.

«Vi invito a pregare per la pace e per tutti i bambini che soffrono per la guerra» ha detto il pastore della Chiesa reatina rivolto ai bambini presenti.

Proprio la preghiera di pace per i bambini delle terre ferite dalla violenza sarà al centro dell’evento mondiale voluto dal Papa e in programma a Roma il 25 e 26 maggio.

“Scatenate la gioia” è il tema di questa trentaquattresima edizione che ha visto a lavoro l’Ufficio Scuola della Diocesi di Rieti capitanato da Simona Santoro e le direttrici delle scuole Divino Amore, Maraini e Santa Rufina rispettivamente suor Velit, suor Kristina e suor Elisa.

Accanto a loro anche suor Beatrice e suor Raffaella del Bambin Gesù, che ha chiuso le sue porte al termine dello scorso anno scolastico ma che “è sempre nel nostro cuore” come sottolineato dalla Santoro.

Animata dalla banda di Rieti e dalle majorettes di Contigliano, la sfilata ha fatto tappa al Perseo, dove è stato inaugurato il parco inclusivo, fortemente voluto dall’associazione Atletica Sport e Terapia. La festa è poi proseguita al Pala Cordoni dove le scuole si sono esibite in festose coreografie.