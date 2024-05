Amatrice Rieti festeggia la serie D con i tifosi a Piazza Cavour. Tiraferri e Rossi, bagno nel Velino. Foto

RIETI - La festa dell’Amatrice Rieti per la vittoria del campionato di Eccellenza continua nel tardo pomeriggio quando tutta la squadra con i tifosi si è ritrovata in zona Piazza Cavour.

I tifosi hanno accolto la squadra al ritorno con cori e fumogeni poi un aperitivo all’interno del bar Botanical.

Intorno alle 18 l’arrivo dell’assessore allo Sport Chiara Mestichelli che si è congratulata con il presidente Tito Capriccioli.

La festa si è poi diretta sopra al Ponte Romano con cori, fumogeni e bandiere. Presente anche Lion Giovannini in campo in maglia amarantoceleste fino all’infortunio del dicembre scorso.

Così come è successo nel 2018 per la vittoria del campionato di serie D, anche oggi Tiziano Tiraferri ha festeggiato la vittoria dell’Eccellenza tuffandosi nel Fiume Velino, questa volta accompagnato dal bomber Daniel Rossi che si è tuffato per la prima volta nelle acque “reatine”.

Chissà se questo, come avvenuto con Tiraferri, può essere di buon auspicio per la riconferma del bomber per la prossima stagione.