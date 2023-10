Primo successo stagionale per Casperia: poker alla Brictense (4-1). Tabellino, commenti e foto

RIETI - Primo successo stagionale per il Casperia (in foto) che al "Rinalduzzi" di Montopoli batte la Brictense 4-1 nella teza giornata del girone B di Prima categoria.

Una gara praticamente a senso unico nella quale gli uomini di Capulli creano, segnano e poi gestiscono il vantaggio. Per gli ospiti qualche lampo dalla metà del secondo tempo quando ormai la gara aveva ben poco da dire. Casperia con la vittoria odiena sale a 4 punti in classifica dopo tre turni, resta a 0 la Brictense di Montelibretti.

La cronaca

Parte forte Casperia che dopo 5 minuti con Ricci batte a rete con la palla ribattuta in extremis. Il tempo di far passare un brivido alla difesa ospite con De Angelis Riccardo e poi al 20’ il primo gol: il solito De Angelis batte a rete da centro area a botta sicura, il portiere ospite riesce a respingere ma Ubah è il più lesto di tutti a ribadire in rete da due passi.

L’asse De Angelis -Ubah funziona e il centrocampista asprese al 25’ serve un assist per l’attaccante che scavalca il portiere con un pallonetto ma la palla finisce fuori di un soffio. È il preludio al raddoppio, ad opera proprio di De Angelis che dal limite lascia partire una bordata che si insacca sotto la traversa della porta difesa da Formiconi per il 2 a 0. Si fanno vivi gli ospiti al 39’ con Filabozzi il quale calcia dalla distanza ma il suo tiro finisce alto. La Brictense insiste e al 40’ Silvi arriva a tu per tu col portiere Sansone che devia il tiro del centrocampista ospite e poi Flamini completa il disimpegno. Dalla ripartenza arriva il 3 a 0 per i padroni di casa con Ubah che di testa mette in rete un cross dalla sinistra di Marco Polidori.

La ripresa

Il secondo tempo si apre come si era chiuso il rimo con Casperia che costruisce senza lasciare spazi agli ospiti. Al 5’ minuto gli uomini di Capulli calano il poker con Guidi il quale da centro area dopo una ribattuta lascia partire un destro che non dà scampo a Formiconi: 4 a 0. Al quarto d’ora è Ubah che si ritrova lanciato a rete a tu per tu con Formiconi ma stavolta il portiere ospite riesce a ribattere il tiro dell’attaccante asprese. Passano due minuti e Crocetti per gli ospiti dopo un cross di Berti riesce a mettere la palla alle spalle di Sansoni per il 4 a 1. Occasionissima a 10 minuti dalla fine per Luca Di Mario del Casperia che davanti al portiere calcia ma l’estremo difensore ospite riesce a deviare in calcio d’angolo. Gli ultimi minuti sono ad appannaggio ospite prima con Valerio Latini che impegna Sansone alla parata e poi lo stesso Latini e sulla ribattuta Bonfili costringono l’estremo difensore del Casperia ad un doppio prodigioso intervento per evitare il gol.

Le dichiarazioni

Andrea Capulli allenatore Fcd Casperia: «Contento per il risultato e per il gioco ovviamente. Serviva una reazione dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa che puntualmente è arrivata da parte dei ragazzi anche in vista di partite difficili che ci attendono nei prossimi turni di campionato. Un gran primo tempo, mentre nel secondo in alcuni frangenti siamo andati un po’ in difficoltà. In ogni caso per come si è giocato e per come sono andate le cose non posso che essere soddisfatto oggi».

Il tabellino

Casperia: Sansone, De Angelis F., Pitotti (80’ Forcellini), Flamini, Guidi (87’ Pezza), Magnerini (60’ Polidori L.), De Angelis R., Ramazzotti, Ricci (55’ Di Mario), Polidori M. (55’ Leti), Ubah. A disp. Antonelli, De Angelis G., Lugini. All. Capulli

Brictense: Formiconi, Villani, Berti (89’ De Angelis), Silvi (46’ Bonfili), Ranazzi (46’ Cappelli), Sugamosto, Lombardi (75’ Fratini), Filabozzi, Petracca, Crocetti, Bielli (55’ Rosati). A disp. Bernardini, Latini, Medda. All. Travisani

Arbitro: Riccardo Medulli di Roma 2

Marcatori: 20’ e 41’ Ubah, 27’ De Angelis R., 50’ Guidi (C), 67’ Petricca (B)

Note: ammoniti: Villani, Berti, Filabozzi (B), angoli 10-1, spettatori 300 circa