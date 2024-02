Real Sebastiani a Forlì, pullman gratuito per i tifosi

RIETI - Un pullman gratis per i tifosi amarantocelesti in vista della prima gara della fase ad orologio Forlì – Real Sebastiani Rieti. In occasione dell’inizio della seconda fase di regular season, la società del patron Roberto Pietropaoli mette a disposizione un mezzo per i tifosi che vorranno seguire la squadra nella prima trasferta della fase ad orologio contro la capolista del girone Rosso. Non è la prima volta che il Rsr si rende protagonista di una simile iniziativa: era già successo in occasioni della Poule Promozione di Ferrara dello scorso anno e delle Final Four di Supercoppa di questa stagione, a dimostrazione ancora una volta della vicinanza tra società e tifosi. Le prenotazioni dovranno essere mandate all’indirizzo mail info@realsebastianirieti.it, fino ad esaurimento posti, entro le 15 di venerdì 9 febbraio. Sul sito della Pallacanestro Forlì sarà possibile invece acquistare i tagliandi per assistere alla gara dell’UnieuroArena.

Il comunicato del club

La Real Sebastiani Rieti comunica la messa a disposizione di un pullman a titolo gratuito per tutti coloro che vorranno sostenere la squadra in occasione della prima giornata della fase ad orologio della Serie A2 LNP Old Wild West contro la Unieuro Forlì, in programma domenica 11 febbraio alle ore 18:00, presso la Unieuro Arena.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 15:00 della giornata di venerdì 9 febbraio inviando un’e-mail con nome e cognome e numero di telefono al seguente indirizzo: info@realsebastianirieti.it.

Vista l'enorme richiesta si precisa che verranno accettate le richieste fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si prega pertanto di prenotarli prima possibile. La società si scusa in anticipo qualora qualche tifoso dovesse rimanere fuori.

I dettagli della partenza verranno comunicati in seguito a chi effettuerà la prenotazione.

Di seguito i dettagli per acquistare i biglietti per il settore ospiti dell’Unieuro Arena (settore blu):

Intero € 15,00

Over 65 € 12,00

Under 18 € 10,00

I bambini sotto i 10 anni non pagano

Questo invece il link per acquistare i biglietti: https://pallacanestroforli.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=prices&pcode=11436952&tcode=vt0007537»