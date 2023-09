Delude il Real Sebastiani, Rossi: «Approccio sbagliato e tirato male»

RIETI - Al termine della prima gara ufficiale della stagione, parla il coach del Real Sebastiani Alessandro Rossi. Rieti è uscita sconfitta 75-70 dalla trasferta contro la Luiss Roma. Il passaggio del turno sarà deciso dalla sfida di venerdì (ore 21) contro Latina al PalaSojourner, dove servirà la miglior Real Sebastiani.

Le dichiarazioni di coach Rossi

«Complimenti alla Luiss per la gara vinta meritatamente, noi siamo stati deboli nell’approccio. Dobbiamo capire tutti che quest’anno in A2 ogni partita sarà una battaglia difficile, bisogna lottare su ogni pallone. Oggi la squadra con più energia e cattiveria ha vinto questa battaglia. Questo non vuol dire che non possiamo vincere questo genere di partite, oggi abbiamo tirato oggettivamente con percentuali non buone. Veniamo da un precampionato fatto di cose buone e meno buone, oggi la Luiss con la sua aggressività ci ha messo in difficoltà.

Lavoreremo su questi aspetti per preparare la prossima gara in casa cercando di fare uno step in avanti nel nostro percorso di crescita».

La situazione del girone

Il passaggio del turno adesso dipenderà tutto dal risultato della sfida del PalaSojourner di venerdì tra Sebastiani e Latina. La Luiss, che ha perso di 10 (95-85) contro Latina, e vinto di 5 contro Rieti è di fatto già fuori dai giochi. Rieti per passare il turno dovrà battere Latina di almeno 8 punti, altrimenti a vincere il gruppo H saranno i pontini.

Girone H

Latina 2 (+10)

Luiss 2 (-5)*

Real Sebastiani Rieti 0 (-5)

Luiss con una gara in più