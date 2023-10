Real Sebastiani, bella reazione. Foto. Rossi: «Mantenere questo fattore campo è fondamentale»

RIETI - Un soddisfatto coach Alessandro Rossi commenta in conferenza stampa la prestazione dei suoi ragazzi dopo l’importante vittoria casalinga contro la Juvi Cremoa (85-76). Il Real Sebastiani, privo di Sarto (infortunio al piede), ha reagito alla grande dopo il ko di Casale Monferrato e si proietta verso un’altra importante gara come quella del primo novembre contro l’Urania Milano.

Le dichiarazioni

«Oggi abbiamo battuto una grossa squadra – spiega coach Rossi – Cremona pur senza Cotton è un giusto mix tra esperienza e giovani talentuosi, una squadra che dirà la sua in questo campionato.

Questo dà valore alla nostra vittoria. Bene nella seconda parte di gara, abbiamo compiuto un importante sforzo difensivo per portare a casa la gara mentre in attacco abbiamo mantenuto alta la qualità dei tiri. Dobbiamo ancora crescere, quello di oggi è stato un piccolo step, ora dobbiamo resettare e ricaricare le batterie in vista di mercoledì. A noi mancava Sarto che è un giocatore importante, la sua è una situazione che dobbiamo ancora valutare con gli esami, è stata improvvisa. Problemi falli di Hogue? Si sta adattando al tipo di fisicità del campionato, diverso dagli altri al top in Europa, ma di testa non ci ha mai abbandonato. Ancellotti ha risposto bene. Il pubblico è il nostro sesto uomo, sembra banale dirlo ma è così. Mantenere questo fattore campo è fondamentale in questo campionato»

Il Real Sebastiani tornerà in campo mercoledì sempre al PalaSojourner per la sfida contro l’Urania Milano.