Real Sebastiani, alla fine grande festa. Foto. Rossi: «Bravi, mantenere sempre questo atteggiamento»

RIETI - Dopo la splendida vittoria 85-76 su Treviglio che rilancia nelle zone nobili della classifica il Real Sebastiani Rieti che raggiunge i lombardi a quota 16 ribaltando a proprio favore la differenza canestri il coach Alessandro Rossi analizza la gara.

Le dichiarazioni

«I complimenti di oggi vanno girati ai miei giocatori – spiega il coach – abbiamo oggettivamente fatto un grande sforzo a livello difensivo e di lucidità contro una grandissima squadra allenata da un grande allenatore. Quando si sono alzate le nostre percentuali abbiamo preso il controllo, anche grazie alla grande intensità difensiva. C’è stato il desiderio da parte di tutti di andare a rimbalzo e di fare le giocate decisive per vincere la partita. Ora dobbiamo recuperare le energie mentali e fisiche e provare ad incrementare ciò che stiamo facendo senza mai accontentarci. Hogue ha fatto una partita eccellente seguendo le sue caratteristiche principali come l’agonismo. Tutti hanno messo il proprio mattoncino, se ogni domenica riusciamo a giocare così le possibilità di vincere crescono. Il nostro obiettivo è sempre quello di coinvolgere il pubblico. Dobbiamo essere ambiziosi, cercando di battere anche squadre importanti; se ripercorriamo il campionato vediamo vittorie in partite da noi sempre controllate. Oggi abbiamo fatto un passo in più rispetto a Torino. Lo step che dobbiamo fare è di tipo mentale, dal punto di vista tecnico abbiamo idee abbastanza consolidate. Il campionato. La rabbia dopo la gara di Torino ci ha portato a dare di più dopo tre giorni e a fare questo tipo di prestazione. È un tipo di atteggiamento che dobbiamo mantenere, se ci riusciamo siamo sulla strada giusta per i nostri obiettivi»

Il prossimo impegno per gli amarantoceleste in trasferta contro Latina sabato prossimo alle 18 a Ferentino.