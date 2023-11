Real Sebastiani, cocente delusione. Foto. Rossi: «Troppi errori nel finale, serve lavorare di più»

RIETI - Dopo la cocente sconfitta con l’Urania Milano (78-82 il finale) complice un quarto periodo assolutamente insufficiente tra palle perse (ben 10 in un quarto) ed un parziale di 15-33 che ha riportato nei minuti finali l’inerzia dela gara nelle mani dei meneghini, il coach del Real Sebastiani Rieti, Alessandro Rossi analizza così con tanto dispiacere la gara.

Le dichiarazioni post-gara

«Una gara veramente difficile da analizzare – dice il coach del Rsr – nel finale abbiamo commesso troppi errori di gestione della palla in situazioni semplici, così la gara è terminata con noi che abbiamo tirato 14 vole in meno di Milano con una differenza minima di tiri liberi.

Contro una squadra di questo talento non si possono concerdere tutti questi regali. Sapevamo che avrebbero potuto accendersi in qualsiasi momento, l’hanno fatto nel finale. 33 punti subiti in un quarto sono inaccettabili, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi per averli delusi nel finale. Questo esito ci dice che non siamo ancora una squadra matura in grado di fare un passettino in avanti nel nostro percorso di crescita. Dobbiamo lavorare di più e rimboccarci le maniche nei momenti decisivi. Un dispiacere enorme, dobbiamo tornare subito in palestra per preparare al meglio la gara di domenica. Abbiamo sbagliato troppo in situazioni semplici. Errori nel finale come a Treviglio? Probabilmente ho sbagliato io, ma non è nell’ultimo possesso che abbiamo perso la partita. Stavamo comandando anche di 18 in casa, non possiamo ridurci all’ultimo possesso. Siamo una squadra che ha condotto una partita buona per tre quarti, ma evidentemente non può bastare. Nel finale ci siamno disuniti abbiamo perso troppe volte la palla in situazioni anche non viziate dalla loro difesa, concesso diversi canestri consecutivi, l’inerzia si è inevitabilmente spostata dalla loro parte. Dobbiamo cercare di riscattarci immediatamente nella prossima battaglia».

La prossima gara per il Real Sebastiani è in programma domenica 5 novembre a Roma, nel rinnovato PalaTiziano contro la Luiss Roma (palla a due alle 19).