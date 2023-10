Real Sebastiani scivola a Casale, Rossi: «Gara insufficiente, tecnicamente ed emotivamente»

RIETI - Che non sarebbe stata una gara facile lo sapeva il coach del Real Sebastiani Rieti Alessandro Rossi. Monferrato ha battuto con merito 97-92 una Rieti non brillante e ha portato a casa il secondo successo consecutivo al PalaFerraris. Per la Sebastiani segnali positivi da Sarto (top scorer del match) e da Petrovic, autore di un’altra buona prova offensiva oltre al solito Johnson. Da registrare le 16 palle perse oltre a una difesa chiaramente troppo permissiva come recita il punteggio finale. Per Rieti è la seconda sconfitta esterna dopo quella dell’infrasettimanale contro Treviglio.

Le dichiarazioni

«Casale ha meritato la vittoria – dice il tecnico amarantoceleste - la nostra è una gara insufficiente, sia tecnicamente che emotivamente. C’è poco da parlare adesso, bisogna tornare in palestra e capire in fretta dove siamo e cosa vogliamo essere. Conosco questo campionato, sapevo che oggi non sarebbe stata semplice. Non siamo ancora maturi per fare un salto di qualità e consolidarci a un certo livello.

Venivamo da buone prestazioni, oggi abbiamo fatto un deciso passo indietro, ce ne assumiamo le responsabilità tornando a Rieti delusi. L’unico modo per rimediare è lavorare duro. Lo stiamo facendo, ma oggi non eravamo pronti. Ora abbiamo due partite in casa da affrontare con un altro spirito. Abbiamo subito 97 punti, molti dei quali dentro l’area, non è accettabile questo, non sono stato chiaro con i giocatori riguardo alcune indicazioni evidentemente, dovrò rinforzare il messaggio».

Rieti affronterà domenica 29 ottobre la Juvi Cremona al PalaSojourner (ore 18), prima di un altro turno infrasettimanale, quello del primo novembre contro l’Urania Milano, sempre al PalaSojourner.

Gli altri risultati

Luiss Roma – Torino 71-79

Trapani Shark – Cantù 78-95

Urania Milana – Latina 96-82