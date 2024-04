Antonio Scurati: «Ecco cosa ho imparato da questa vicenda»

Cos’ha imparato da questa vicenda: “Ho imparato che non bisogna rispondere al telefono mentre ti fai la barba la mattina [ride ndr]; se vuoi vivere tranquillo in questo momento e in questo Paese non devi criticare il Governo… Avendo studiato e raccontato così a lungo gli anni bui del fascismo e anche gli eroi dell’antifascismo – perché arrivo ad interessarmi dei fascisti passando dagli antifascisti-, ho imparato che la democrazia è sempre lotta per la democrazia. Noi oggi viviamo in una democrazia grazie alla lotta delle nostre nonne e dei nostri nonni, e siamo cresciuti, generazione privilegiata, come se la democrazia fosse un dato di fatto, un dono del cielo. La democrazia è sempre lotta per la democrazia. Siamo abituati a pensare alla democrazia come una sorta di albero ad alto fusto, una quercia o un larice, che solo l’accetta o il fulmine possono abbattere. Invece non è così, la democrazia assomiglia dipiù alla pianta della vita che richiede cure costanti, quotidiane, va difesa dai parassiti, la devi legare con gesto sapiente, la devi annaffiare e curare giorno dopo giorno, e soltanto allora alla fine ti da il magnifico vino della democrazia.” Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)