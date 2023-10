Real Sebastiani ko a Treviglio. Foto. Rossi: «Dovevamo avere la forza di fare due o tre giocate decisive»

RIETI - C’è rammarico per la prima sconfitta in campionato del Real Sebastiani Rieti, che cade 89-88 contro Treviglio. La squadra di coach Alessandro Rossi arriva a un passo dallo sbancare il PalaMascio, ma i reatini non riescono neanche a tentare il tiro del sorpasso.

Il tecnico amarantoceleste analizza in conferenza stampa gli aspetti sia positivi che negativi della gara contro i bergamaschi.

Le dichiarazioni

«Siamo entrati un po’ svagati in campo – spiega coach Rossi – ci abbiamo messo 13-14 minuti per entrare nel ritmo della partita.

Una volta entrati in gara abbiamo vinto tre quarti su quattro ma non è bastato. Treviglio è una squadra forte e ben allenata che nei momenti decisivi sa cosa fare. Non dobbiamo essere contenti di essere andati vicino al successo, non dobbiamo adagiarci sul pensare di aver giocato bene. Avevamo la partita nelle nostre mani, l’inerzia era dalla nostra, dovevamo avere la forza di fare due o tre giocate decisive. C’è da dire che davanti c’erano comunque giocatori di primissimo livello che hanno meritato la vittoria. Torniamo a Rieti con più ambizione e consapevolezza per affrontare le prossime e mettere in campo una qualità che ho visto per metà di questa partita. Non ho dubbi sulla tenacia e il coraggio dei miei giocatori, potevamo sfaldarci ma abbiamo reagito. Quando giochiamo contro squadre così ben attrezzate fuori casa dobbiamo avere un atteggiamento meno soft. Lavoreremo sull’approccio ma prendo anche tutto il buono che c’è stato oggi, ovvero la qualità di gioco, di costruzione dei tiri e la tenacia. Cerchiamo di continuare a costruire».

Rieti tornerà in campo domenica per il quarto turno di campionato: al PalaSojourner arriva la Benacquista Latina, sconfitta questa sera in casa da Cantù. La palla a due sarà alle 18.30.

Gli altri risultati del girone verde (III giornata)

Latina – Cantù 70-81

Juvi Cremona – Luiss Roma 101-77

Agrigento – Torino 70-77

Urania Milano – Trapani Shark 81-91

Vigevano – Monferrato Basket 78-77

Classifica

Trapani Shark 6

Real Sebastiani Rieti 4

Treviglio 4

Juvi Cremona 4

Cantù 4

Torino 4

Luiss Roma 4

Agrigento 2

Urania Milano 2

Vigevano 2

Latina 0

Monferrato Basket 0