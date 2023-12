Real Sebastiani, successo importante. Foto. Rossi: «Buona vittoria». Ansia per l'infortunio a Spanghero

RIETI - Dopo l’importante successo nella trasferta di Ferentino contro Latina, arrivano le parole di un soddisfatto coach Alessandro Rossi. Il 71-84 finale regala la seconda gioia consecutiva agli amarantocelesti dopo il successo contro Treviglio. Rieti torna a vincere lontano dal PalaSojourner (l’ultima volta era stata contro la Luiss il 5 novembre scorso). Apprensione per Spanghero, uscito nell’ultimo periodo per un infortunio al polpaccio destro: passate le 48 ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali del caso per capire l’entità dell’infortunio.

Le dichiarazioni

«Una buona vittoria – spiega coach Rossi – abbiamo dovuto sudarcela e farci strada tra le difficoltà della gara. Loro sul campo hanno dimostrato di essere ben disposti, con idee e aggressività. Lo sapevamo, ci è sembrato forse tutto troppo facile all’inizio, poi quando Latina è rientrata ci siamo anche un po’ innervositi. La prova difensiva del secondo tempo mi lascia ampiamente soddisfatto, abbiamo concesso 28 punti in due quarti con qualche aggiustamento su Mayfield e essendo più concreti a rimbalzo.

In attacco siamo andati un po’ a corrente alternata ma abbiamo prodotto gioco con una prova da 84 punti fuori casa. In questo campionato non ci sono gare semplici, vincere qui ci permette di avere continuità con la seconda vittoria consecutiva, una cosa che non ci succedeva praticamente dalle prime due giornate di campionato. Latina è stata brava a rientrare, bisogna dargli i meriti. Siamo riusciti comunque a mantenere la barra dritta. Era importante vincere perché vogliamo restare attaccati al treno delle prime in classifica, non sappiamo in che numero di vagone saremo, ma vogliamo chiudere più in alto possibile. Adesso dobbiamo rigenerarci perché le ultime sono state settimane pesanti a livello fisico»

Il Real Sebastiani Rieti tornerà in campo sabato 23 dicembre al PalaSojourner (palla a due alle 20.30) contro Monferrato Basket per poi chiudere l’anno con la trasferta di Cremona il 29 dicembre.