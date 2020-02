Under 18 Gold

RIETI - Rinviata a sabato 29 febbraio alle 16, al PalaSojourner, la sfida tra la Npc e Stelle Marine valevole per il campionato Under 20 elitè, in settimana si sono disputati diversi incontro delle squadre del settore giovanile targate Npc.Ieri sera la squadra di Andrea Auletta, in trasferta a Roma contro la Tiber, ha portato a casa due punti pesantissimi che consentono di consolidare il secondo posto per i Reatini alle spalle della capolista Esquilino. La Npc ha battuto i padroni di casa 67 a 54 in una gara che si era subito indirizzata bene per gli amarantoceleste (più 12 all’intervallo lungo). Nel terzo quarto la Tiber abbozza una reazione ma la Npc riesce a contenere per poi tornare a correre nell’ultimo quarto e mettere in sicurezza il risultato. Buona la prova di squadra e dei singoli con Mammoli in doppia cifra insieme a Nacchia che ha letteralmente dominato nel pitturato.Tiber – Npc Willie basket Rieti 54 – 67Parziali: 8 – 16; 15 – 19; 16 – 12; 15 -20Npc Rieti: Marchetti 5, Imperatori 8, Prosperi, Marcetic 5, John 6, Di Muzio, Chiavolini, Mammoli 15, Vukobrat 5, Santarelli, Cattani, Nacchia 23. All. AulettaInizia con una bella e sofferta vittoria il girone di ritorno della squadra di Fabio Vaccaro che ieri sera, tra le mura amiche del Palasojourner, ha fatto propria una gara contro una buona Basket Roma, squadra con la quale i reatini avevano perso all’andata. La vittoria di ieri sera vale il momentaneo terzo posto nel girone con prospettive di qualificazione tra le migliori alla seconda fase che crescono partita dopo partita.Npc Willie basket Rieti – Basket Roma 60 - 56Non riescono a sbloccarsi i ragazzi di Vittorio Morandi sconfitti a Roma dal Montesacro. Montesacro – Npc 66 – 35Nel campionato d’Eccellenza la Under 15 di Andrea Ruggeri è attesa da un doppio confronto: questa sera a Viterbo, contro la Stella Azzurra al PalaMalè e poi sabato alle 18 al PalaSojourner contro il Petriana.Doppia sconfitta per i ragazzi di Mario Cottignoli che perdono di misura contro la Uisp XVIII 51-48 dopo una bella partita tirata fino in fondo e poi perdono male contro il Ponte di Nona 77-33.Uisp XVIII 51 - NPC Willie Bk Rieti 48Parziali: 12-15/ 13-11/ 10-11/ 16-11Npc Willie Bk Rieti: Roversi 4; Bizzarri 4; Enei 2; D’Ippoliti 7; Colasanti; Maccaroni 12; D’Ippolito 15; Luise; Gallo 2; Margarita 4; Di Muzio. Coach: CottignoliSi giocava il derby a Contigliano tra il Contigliano basket e la Willie basket. Hanno avuto la meglio i ragazzi di Sergio Vio, come era già successo all’andata e che restano al secondo posto in classifica dietro Montesacro. Contigliano-Willie basket Rieti 52-26Sconfitta in casa per la Serie C femminile (nella foto di Alice Matteucci un attacco nella metà campo avversaria) allenata da Paolo Matteucci con le Reatine che perdono contro il San Raffaele 59 – 63 al termine di una partita condotta in vantaggio inizialmente e poi andata avanti punto a punto fino al termine.Npc Willie - San Raffaele 59-63Parziali 13-19 17-14 13-12 16-18Npc Barbacci 16 - Fiorentini 12 - Valcheva J.11- Vignoli 10- Paolucci 6- Vergij 2- Graziani 4- Valcheva D.- Aloisi- Spadoni - Capasso V.- Capasso L. All. MatteucciUna doppia vittoria per l’under 16 femminile: in casa contro Athena basket e poi in trasferta in quel di Frascati, che vale il momentaneo quarto posto in classifica con 10 vittorie e 5 sconfitte nelle 15 gare finora disputate.NPC Willie Bk Rieti 63 - Athena Bk 46Parziali: 16-8, 16-11, 14-5, 17-22NPC Willie Bk Rieti: Matteucci A, Nobili, Rubanosova, Zannetti E, Fiorentini (cap) 23, Capasso V 13, Capasso L 10, Schifi 6, Di Carlo 4, Fagiani 2, Sordini 5. Coach: Paolo Matteucci. Ass: Luciano Bisceglia. Acc: Patrizia Tempesta.Club Bk Frascati 47 - NPC Willie Bk Rieti 65Parziali: 13-12, 12-18, 10-23, 12-12NPC Willie Bk Rieti: Nobili 2, Zannetti, Fiorentini 25, Schifi 12, Capasso V, Capasso L 14, Di Carlo,. Pasquetti 10, Fagiani, Leonetti, Sordini 2, Ciancarelli. Coach: P Matteucci. Acc. M Capasso.Quarto posto in solitaria anche per le ragazze dell’under 14 femminile che hanno battuto il Santa Marinella al termine di una partita mai in discussione.NPC Willie Bk Rieti 65 - Santa Marinella 40Parziali: 19-9, 23-6, 9-14, 14-11NPC Willie Bk Rieti: Nobili 8, Capasso V 20, Capasso L 17, De Angelis 2, Picuti 4, Iacuitto A 2, Consorti 4, Ciancarelli, Di Carlo 2, Pasquetti (cap), Iacuitto G 4, Leonetti 2, Coach: Paolo Matteucci. Ass. Luciano Bisceglia. Acc: Patrizia Tempesta.