RIETI - Avanti adagio verso Rieti. E’ il messaggio (implicito) che arriva agli automobilisti con la riapertura completa della canna nord della galleria Colle Giardino. Dopo anni di chiusura per lavori e un lungo, lunghissimo periodo di operatività parziale, da alcuni giorni sono tornate percorribili entrambe le corsie del tunnel in direzione Rieti. Ma c’è una sorpresa: il limite di velocità è stato quasi dimezzato, scendendo da 90 chilometri orari a 50. Il perché non è dato saperlo o non risultano comunicazioni ufficiali sulla decisione presa dall’Anas, l’ente che gestisce la strada.

Percorso ad ostacoli. Certo, quello tra Roma e Rieti diventa sempre più un percorso a ostacoli, con il viaggio che inizia a somigliare ad una delle classiche prove a tempo tipiche delle manifestazioni automobilistiche amatoriali, dove per vincere si devono percorrere tratti di strada più o meno lunghi a velocità specifiche, spesso molto basse. In quei casi vince chi riesce a rispettare i limiti nel modo migliore, ma chi percorre la Salaria per motivi di lavoro o per turismo non ha voglia di giocare, eppure è costretto a fare i conti con le conseguenze di lavori cervellotici (vedi rotatorie o corsie di arrampicamento in discesa), con limiti ritoccati sempre al ribasso e autovelox che somigliano a bancomat per i Comuni che affacciano sulla statale.

Il caso. L’ennesimo caso anomalo è quello della galleria Colle Giardino dove, entrando da San Giovanni Reatino, si arriva con un limite di 70, legittimamente abbassato rispetto ai 90 del resto della consolare per la presenza di due incroci e di un abitato. Appena entrati nel tunnel, spunta la prima coppia di cartelli che fissa il nuovo limite a 50. E non si tratta di una misura momentanea o per un singolo tratto: i cartelli si ripetono per 4 volte, estendendo il limite di 50 a tutti i 4500 metri della Colle Giardino in direzione Rieti.

Le proteste. Il risultato è sotto gli occhi di chiunque percorra la galleria: chi viaggia a 50 su un rettilineo a doppia corsia sembra quasi fermo, soprattutto in confronto a chi viaggia anche a 70 o 80 (ovvero al di sotto del vecchio limite). In questa situazione appare sempre più difficile capire il motivo per cui si è abbassato il limite di velocità in un tunnel che dovrebbe essere all’avanguardia per le misure di sicurezza. Soprattutto perché gli oltre 2 anni di lavori e chiusure dovevano servire anche a migliorare in tal senso e non a trasformare una strada statale in una strada urbana.