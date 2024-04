Autovelox, Codacons: «Nessun annullamento di massa delle multe già pagate»

Il Codacons ha chiarito le implicazioni della recente sentenza della Cassazione sugli autovelox , che ha generato confusione tra gli automobilisti. La sentenza, che distingue tra omologazione e approvazione degli autovelox, non comporta automaticamente l'annullamento delle sanzioni esistenti. Il presidente Carlo Rienzi sottolinea che le procedure per contestare le multe sono regolate da tempi e criteri specifici. Gli automobilisti hanno 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso al Prefetto o 30 giorni per rivolgersi al giudice di pace, con costi e condizioni ben definite. Autovelox, multe annullate se il dispositivo non è omologato (ma solo approvato): sentenza della Cassazione cambia tutto