Mercoledì 24 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Una quota media per residente di 151 euro, per un incasso complessivo che supera i 7,5 milioni di euro. Il primato, magari poco apprezzato da automobilisti e centauri reatini, riguarda il 2023, con una crescita rilevante degli incassi per le sanzioni stradali nel Comune di Rieti. I dati sono del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, e sono stati raccolti in un rapporto sulle multe stradali da parte di Facile.it. Le entrate per questa voce di bilancio, tuttavia, restano molto differenziate tra i 73 Comuni del Reatino.

I dati. La premessa è che le quote definitive sulle multe per infrazione al Codice della strada, come di consueto, arriveranno a giugno, ma intanto si può dire che il 2023 ha visto, nella provincia sabina, un sostanziale incremento degli introiti. E ancora una volta, la presenza o meno di autovelox incide non poco, anche se la competenza può essere della Provincia e non del Comune.

Il sistema del Siope riporta come «proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada a carico delle famiglie», per il Comune di Rieti, per il 2023, 7.578.231,33 euro, pari a 151,2 euro per residente - calcolando circa 50mila abitanti - con un notevole incremento rispetto all’anno precedente. Nel territorio comunale sono presenti due autovelox, sulla Rieti-Terni: uno in direzione Umbria, prima della rampa per Roma, con limite di 70km/h, e uno sulla bretella che collega la superstrada a Villa Reatina. Presso quattro semafori cittadini, inoltre, sono installati gli impianti T-Red, che sanzionano in caso di infrazione.

Nella provincia. Nei Comuni della provincia, numeri in altalena. A Fara Sabina, gli incassi per questa voce nel 2023 sono stati di 49.522,43 euro, dai 61.158,49 del 2022. Calo limitato pure a Cittaducale, dove gli introiti sono stati di 10.506,16 euro, dai 12.020,37 del 2022. Nel sistema, non sono ancora presenti i dati, per questa voce, a Poggio Moiano (e di altri Comuni), dove nel 2022 i proventi per le multe furono di 570mila euro, in uno dei Comuni che vede la presenza di autovelox. Stessa situazione a Magliano Sabina, che non ha autovelox, ma ospita un tratto dell’autostrada A1. Cifre in aumento a Torricella in Sabina, dove nel 2023 queste entrate hanno raggiunto 20.465,91 euro rispetto a 13.142 del 2022 e anche in questo Comune ricade un autovelox, alternato con quello di Poggio Moiano. Cifre in crescita - ma su livelli bassi - a Contigliano, che si attesta a 1.423,40 euro, mentre sono 12.750,80 gli euro a Borgorose e 1.200 a Borgo Velino.