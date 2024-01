Lunedì 15 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Autovelox, da oggi la Provincia di Rieti riaccende l’impianto sulla Salaria al bivio per Montenero e Casaprota, al chilometro 62, in direzione della Capitale. Si tratta del terzo autovelox attivo in un tratto di meno di 10 chilometri di Salaria, ma anche il terzo a ridosso del territorio comunale di Rieti, considerando i due sulla Rieti-Terni.

Le modalità. La riattivazione dell’autovelox è stata stabilita dalla Provincia, che ha specificato che «il limite di velocità su quel tratto è di 70 chilometri orari e la postazione è adeguatamente segnalata all’utenza con due preavvisi verticali fissi di controllo elettronico della velocità». L’installazione di quell’autovelox risale a oltre dieci anni fa, quando fu posizionato insieme a un’altra macchinetta, sempre di proprietà della Provincia, nel tratto di Salaria oltre Antrodoco. L’autovelox in riattivazione fu anche oggetto di un atto vandalico, quando il palo di sostegno della telecamera fu tagliato e portato via da ignoti.

Gli altri autovelox sono sulla Salaria, in direzione Rieti: appena fuori Osteria Nuova (Poggio Moiano), con limite a 60 chilometri orari e nel tratto dopo il bivio per Poggio San Lorenzo, gestito dal Comune di Torricella, con limite di 70 chilometri orari. A questi, si aggiungono i due sulla Rieti-Terni.