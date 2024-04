Ponte del 25 aprile nel Lazio, nuovi autovelox mobili per le strade: ecco dove saranno posizionati

Martedì 23 Aprile 2024, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 13:40

Per controllare che le auto rispettino la velocità, nuovi autovelox verranno sparsi per il territorio laziale onde evitare incidenti stradali anche gravi. A Roma e nel Lazio sempre più persone decidono di approfittare della festività del 25 aprile per fare ponte, prendendosi così alcuni giorni per viaggiare e rilassarsi fuori la città. A rilevare la velocità e l'imprudenza dei conducenti ci sarà il Telelaser, ovvero un dispositivo utilizzato dalle forze dell’ordine di dimensioni ridotte, anche conosciuto come “pistola laser, che può essere trasportato ed adoperato in tutti i tratti di strada. Già a partire da lunedì 22 aprile ci sarà un aumento delle autovelox, con l'utilizzo del Telelaser in particolare nel weekend: Venerdì 26 aprile 2024: strada SS2 (Viterbo) Sabato 27 aprile 2024: Autostrada A24 (Roma) Domenica 28 aprile 2024: Autostrada A12 Roma Civitavecchia È importante, quindi, essere consapevoli dei limiti di velocità per vivere questo weekend in pieno relax, senza che l'aumento delle macchine in uscita e in entrata nel Lazio intralcino il percorso.

