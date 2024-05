Russia attacca Kharkiv, Kiev manda rinforzi ed evacua i civili. «Offensiva intensificata»

Il ministero della Difesa ucraino ha reso noto che finora gli attacchi delle truppe russe nella regione orientale di Kharkiv, che si sono intensificati nelle ultime ore per sfondare la linea del fronte, sono stati respinti e sono in corso battaglie di varia intensità. Nel mentre l'amministrazione militare locale ha annunciato l'evacuazione della popolazione a causa dei crescenti attacchi russi. «Le unità di riserva sono state inviate per rafforzare la difesa su questa parte del fronte. Le forze armate ucraine continuano a frenare l'offensiva del nemico», ha affermato il ministero della Difesa.

