Inaugurato a San Cipriano d'Aversa lo Spazio Civico di Comunità: «Qui si respira voglia di futuro e di costruire»

«In questo luogo si respira voglia di futuro, di costruire insieme, attraverso lo sport ed altre attività sociali». Così ha esordito il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, inaugurando lo "Spazio Civico di comunità" a San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, finanziato dal programma "Play District" promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute.

L'iniziativa

L'obiettivo dell'iniziativa nazionale è quello di far nascere luoghi dove, i giovani dai 14 ai 34 anni, possono svolgere attività aggregative sia sportive che extrasportive, a cura dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in partnership con altre realtà pubbliche o private. «Questo e gli altri 112 che stanno sorgendo in tutta Italia - ha proseguito il Ministro - si chiamano "spazi civici di comunità" perché sintetizzano il valore dei tre termini: lo "spazio", che va conquistato o riconquistato come in questo caso dato che si tratta di un bene confiscato alla criminalità, il "civico" che è un invito al rispetto ed all'affermarsi dell'educazione civica, e la "comunità", che rappresenta il nostro essere cittadini all'interno del territorio.

Sono luoghi che riempiono di contenuto le parole inserite nella Costituzione all'articolo 33 quando si parla del "valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico" riconosciuto allo sport. Questo spazio - ha concluso Abodi rivolgendosi ai tanti giovani presenti - oggi è colorato, non solo grazie al murales realizzato dallo street art Giulio Rosk, ma si colorerà ogni giorno della vostra passione ed alla gioia di fare sport. Stiamo vivendo una giornata meravigliosa, carica di sensazioni positive. I vostri sorrisi ci danno la spinta e la carica per andare avanti».

Lo "Spazio civico di comunità" di San Cipriano d’Aversa, nasce grazie all’attività della Karate team Capasso, che si è fatta capofila del progetto, e si trova in una struttura, già bene confiscato alla criminalità organizzata ed adesso riqualificato. All’interno si svolgeranno una serie di attività sportive, quali karate, basket, pugilato, pattinaggio, pallavolo e ginnastica dolce, ed extra sportive, quali teatro, cucito, video-making e panificazione.

Gli interventi

«Giornate come quella di oggi danno il senso del nostro agire quotidiano - ha spiegato il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma durante l’inaugurazione -. Il nostro obiettivo è quello di essere punto di riferimento per tutti coloro che vogliono operare nello sport di base, ma soprattutto di mettere tutti nelle condizioni di fare sport, di svolgere attività motoria e di condurre stili di vita sani e corretti. Uno dei nostri fronti d'azione riguarda l'impiantistica sportiva. A pochi chilometri da qui - ha continuato Mezzaroma - stiamo lavorando, su impulso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il supporto di tutto il Governo, per la riqualificazione del Centro Sportivo Delphinia di Caivano. Sono azioni concrete, come anche i progetti che coinvolgono la scuola, che hanno come obiettivo quello di creare le condizioni affinché tutti possano praticare sport, lavorando anche a supporto delle associazioni e società sportive».

Parole di grande orgoglio e di ringraziamento sono state poi pronunciate dal Sindaco di San Cipriano d'Aversa, Vincenzo Caterino: «Questo per tutta la nostra comunità è "...nu jornu buono" - ha detto il Primo cittadino del comune casertano -. Il passato è ormai alle spalle, dobbiamo guardare al futuro e giornate come queste ci fanno anche percepire la vicinanza delle istituzioni. Attaverso lo sport coloriamo il nostro domani, anche grazie alla sua funzione educativa e sociale. E' per questo che stiamo investendo molto nella riqualificazione degli impianti e degli spazi comunali, per permettere a chiunque, soprattutto ai più giovani, di praticare attività fisica».

«Noi - ha aggiunto Nicola Capasso "anima" dell'Asd Karate Team Capasso - da anni ci mettiamo passione ed entusiasmo, svolgendo la nostra attività non solo nello sport ma anche nel sociale. Continueremo a farlo e dopo oggi lo faremo con maggiore vigore. Non è un traguardo, ma un punto di partenza».

A svolgere le attività sportive coi giovani, ma anche a trasferire loro l'esperienza e il loro vissuto sportivo, vi sono state anche i testimonial di Sport e Salute, Massimiliano Rosolino, Andrea Lo Cicero, Sandro Cuomo ed Angelica Savrayuk.

«Avete la fortuna di poter fare sport e di trascorrere tanto tempo in strutture come questa. È per voi, prendetevene cura!» ha detto Andrea Lo Cicero rivolgendosi ai tanti giovani che, sin da subito, hanno iniziato a svolgere le varie attività, godendosi una giornata di sole, di sport e di futuro.