A Molino Silla il ministro Andrea Abodi ha presentato il progetto di e-sport “Vinciamo Insieme”

Lunedì 11 Dicembre 2023, 21:27

La Comunità Incontro di Amelia sarà la prima struttura ad ospitare “Vinciamo insieme” della Lega nazionale dilettanti, l’e-sport per l'inclusione sociale, contro l’uso delle sostanze e il gioco d’azzardo. A tenere a battesimo il progetto di calcio virtuale è stato il ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi. "Vinciamo insieme" si propone di abbattere ulteriormente le barriere fisiche e sociali offrendo nuove opportunità per coloro che sono impossibilitati a praticare il calcio nella realtà. Nella Comunità Incontro, dove ci sono settanta persone ludopatiche, è stata realizzata una sala slot per superare il comportamento irrefrenabile ossessivo-compulsivo che porta a scommettere. Nel video di Claudia Sensi le interviste al ministro Abodi, al presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete e al capo struttura della Comunità Incontro Giampaolo Nicolasi.