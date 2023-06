Venerdì 30 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Picente, arrivano i fondi per la progettazione definitiva del tratto laziale. A dare la notizia il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, a margine della cabina integrata sisma. «È stato approvato il finanziamento per la progettazione definitiva del tratto mancante della strada statale 260 Picente ,da Amatrice al confine dell’Abruzzo, grazie all’intervento incisivo e congiunto dei vari sindaci, sollecitato dalla nostra amministrazione». Un altro risultato importantissimo dopo l’appalto dei lavori per la variante di Amatrice. Ora arriva un tassello che procede in continuità con i lavori e la progettazione del versante abruzzese. Rimaneva solo il tratto laziale al quale provvedere: ora grazie ai finanziamenti per la progettazione, il giorno nel quale Amatrice e L’Aquila saranno ancora meno lontane, si avvicina.

Intanto, sono in corso i lavori per la risoluzione del movimento franoso alle porte della frazione di Configno, sempre sulla Picente. La speranza è di riaprire entro luglio almeno in senso alternato la strada, per la quale si sta realizzando al momento un cordolo. Un lavoro complesso, che sta riguardando l’inserimento di ben cinquecento pali alla profondità di quindici metri e non ha permesso di poter realizzare bypass. Sulla progettazione definitiva della Picente da Amatrice al confine con l’Abruzzo anche il Commissario Castelli (che presiedeva la cabina) ha espresso il plauso per una «soluzione rilevante per la mobilità nel Centro Italia».

Rinnovabili. Sempre dalla cabina, via libera ai progetti Cer con tre comuni reatini all’insegna del risparmio energetico e di un futuro più verde. La Cer del Comune di Castel Sant’Angelo coinvolge 244 privati, con l’istallazione di 191 impianti fotovoltaici: 186 su aree private e 5 su aree pubbliche. La potenza totale è di 650 chilo. Il contributo concesso è di 2,5 milioni di euro, a fronte di un investimento di 3,6 milioni. La Cer di Micigliano prevede 57 impianti fotovoltaici, ciascuno per i 57 privati che hanno aderito, per una potenza totale di 120 kWe. A fronte di un contributo di 885 mila euro, gli investimenti sostenuti sono di 1,2 milioni. La Cer di Amatrice prevede 17 impianti fotovoltaici e idroelettrici, tutti su superfici pubbliche, per una potenza totale di 761 kWe. Sono 8 i privati coinvolti. Il contributo assegnato è di 2 milioni di euro, a fronte di circa 3 milioni di euro di investimenti. «Si sta realizzando, grazie all’attività della struttura commissariale e delle istituzioni, passo dopo passo - ha concluso Cortellesi - quello che ho avuto sempre modo di dire in passato, un nuovo inizio». Sul fronte del turismo approvato anche il finanziamento attraverso il bando per il rilancio economico e sociale in partenariato pubblico-privato, nei settori del turismo con comune capofila Teramo di cui faceva parte anche Amatrice.