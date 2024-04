Amatrice Rieti, vietate distrazioni contro il Citizen Academy. Gardini: «Concentrati da subito»

RIETI - «Col Citizen partita facile? Sì, ma dipenderà solo da noi renderla così». Il monito arriva direttamente dal tecnico dell'Amatrice Rieti, Aldo Gardini, al quale non manca l'esperienza e la scalterzza necessaria per gestire partite come quella in programma domenica (ore 11,15, arbitro Antonucci di Frosinone) tra un avversario già aritmeticamente retrocesso in Promozione e ko ormai da quattro turni consecutivi e una squadra - quella amarantoceleste, appunto - in piena corsa per la conquista della serie D, ma consapevole di non potersi permettere il lusso di snobbare nessuno.

«È chiaro che vedendo la classifica, ti viene da pensare che domenica sarà tutto facile - argomenta Gardini nella pre-vigilia del match - e magari può anche esserlo. Però ricordiamoci tutti che in queste partite chi ha da perdere è chi ha un obiettivo ancora da poter raggiungere e non chi, come il Citizen in questo caso, ha già dovuto salutare la categoria. Perciò mi sto prodigando sin da inizio settimana nel far capire ai ragazzi che la concentrazione e l'approccio a questo tipo di gare deve avvenire già prima di entrare in campo, perché se pensiamo di arrivarci con sufficienza, il rischio di incorrere in figuracce è altissimo».

Mancherà ancora all'appello Danilo Alessandro, che domenica sconterà il quarto e ultimo turno di squalifica, tornando a disposizione domenica prossima per l'ultimo impegno casalingo della stagione contro quella stessa Romulea che domenica riceverà il Montespaccato, una delle due avversarie dirette dell'Amatrice Rieti nella corsa alla serie D.

Ma a proposito di avversarie dirette, chi rischierà di più tra gli azzurro scudati e la W3 Maccarese capolista impegnata a Vignanello contro la Favl Cimini Viterbo? Risponde Gardini:

«Eh, sono due partite scorbutiche - ammette - perché da un lato la Romulea ha bisogno di almeno un punto per centrare la salvezza, dall'altra la Favl Cimini Viterbo vuole riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Civitavecchia. Ovviamente due sfide dal coefficiente di difficoltà più elevato della nostra: intanto pensiamo a vincere noi, poi andremo a capire se saremo riusciti a rosicchiare qualche punto a una delle due o a tutte e due o se invece resterà tutto invariato».