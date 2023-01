Amatrice, neve nell'alta valle del Velino. Chiuso un tratto della strada Picente / Il video

RIETI - Prosegue l'ondata di maltempo che sta investendo la provincia di Rieti e il Lazio.

Al momento un'abbondante nevicata sta calando nell'Alta valle del Velino ed in particolare ad Amatrice dove è in corso una copiosa nevicata.

Ieri e la scorsa notte, la pioggia e il vento hanno provocato disagi in divverse aree della provincia, con alberi caduti e strade allagate.

Sulla strada statale 260 'Picentè è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 29,462, nei pressi del confine regionale con l'Abruzzo, al km 48,330 nel territorio comunale di Amatrice, in provincia di Rieti. Come fa sapere Anas, la chiusura provvisoria si è resa necessaria per consentire interventi sulla pavimentazione a causa di uno smottamento provocato dal forte maltempo al km 35,800, in località Configno. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.