Domenica 14 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Resta da solo, a pranzare, nell'aula in cui si tengono le lezioni, mentre i suoi compagni consumano il pasto in un ristorante convenzionato a soli 200 metri dal cancello della scuola, raggiungibile senza neanche attraversare la strada. Accade a Marco, ragazzo autistico diciottenne, studente in un istituto superiore di Amatrice. A segnalare una «vera discriminazione che va avanti da mesi» è l’associazione “Autismo Abruzzo Onlus” che dopo il sisma del 2016 ha sostenuto la famiglia di Marco per la permanenza all’Aquila e ora, insieme al legale Gianni Legnini, annuncia che «avvierà tutte le azioni del caso per salvaguardare i diritti e la dignità di queste persone».

La denuncia. I genitori, fa sapere l'associazione, «hanno appreso di questa 'modalità' solo recentemente e per caso. Nessuna comunicazione è mai stata loro rivolta. Hanno inviato una pec alla scuola che ad oggi e a distanza di giorni è ancora senza risposta». Marco, pur essendo autistico ed epilettico, al di fuori del contesto scolastico «conduce una vita sociale attiva ed è molto conosciuto in paese - racconta Dario Verzulli, presidente di Autismo Abruzzo Onlus - Escluderlo dalla fruizione del pasto insieme ai compagni è un atto ignobile, oltre che diseducativo anche per il gruppo dei pari, e richiede un intervento immediato da parte degli organi ministeriali».

Anche il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, ha inviato una missiva alla scuola e all'Ufficio scolastico regionale chiedendo chiarimenti urgenti, ma tutto tace, anche per il primo cittadino.

Sos al ministro. «La scuola italiana, che con orgoglio rivendica l’eliminazione delle classi differenziate, non può tollerare questa aberrazione - continua Verzulli - Segnaleremo tempestivamente questa grave discriminazione e lesione dei diritti all’inclusione di Marco alle autorità competenti e informeremo il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, chiedendo l’immediata revoca dell’incarico alla dirigente scolastica».

Per l'associazione «l’esclusione è un atto di profonda inciviltà» e quella di Marco è una «situazione ingiustificabile, che viola ogni norma dedicata all’inclusione scolastica, una decisione unilaterale, imposta senza la minima comunicazione ai familiari e senza alcuna plausibile motivazione».