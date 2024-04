Amatrice Rieti, battere la Romulea per restare in vetta. Gardini: «Il destino è tornato nelle nostre mani»

RIETI - Battere la Romulea e tendere un orecchio verso la capitale sperando in una notizia positiva dallo scontro diretto W3 Maccarese-Pomezia è quanto di meglio può augurarsi l'Amatrice Rieti, da domenica scorsa di nuovo in vetta alla classifica del girone A di Eccellenza, seppur a pari merito con la formazione di mister Colantoni.

Allo Scopigno (ore 11, arbitro Pal di Roma 1) la penultima di campionato coinciderà pure con l'ultima sfida casalinga della stagione per gli amarantoceleste, consapevoli del fatto che per ambire alla serie D servirà una vittoria domenica e una il prossimo 5 maggio contro l'Aurelia Antico Aurelio, condicio sine qua non per assicurarsi uno spareggio nella peggiore delle ipotesi. E al cospetto di un avversario che domenica scorsa, di fatto, ha messo al sicuro la permanenza in Eccellenza, servirà una squadra determinata e in grado di approcciare alla gara nella maniera più appropriata, così da evitare contrattempi, oltre a mettere pressione sulla W3 Maccarese che, contemporaneamente, dovrà fare i conti col Pomezia.

Rispetto all'ultimo mese di campionato, l'Amatrice Rieti ritroverà le giocate e, si spera, i gol di Danilo Alessandro che ha scontato i quattro turni di squalifica rimediati dopo il rosso di Pomezia.

Un motivo in più per sognare in grande e sperare in una vittoria che renderà affascinante l'ultima giornata di campionato, quando si deciderà tutto.

«Vale quello che dico ormai da cinque giornate - spiega il tecnico Aldo Gardini - e cioè che noi dobbiamo vincerle tutte fino alla fine, poi tireremo le somme per capire dove saremo arrivati. Chiaramente ora il destino è anche nelle nostre mani e sappiamo che fare 6 punti in due partite ci consentirebbe di chiudere il testa: se sarà in coabitazione con la W3 Maccarese vorrà dire che spareggeremo per la promozione, se sarà in solitaria potremo festeggiare direttamente. Però intanto pensiamo alla Romulea, poi ci concentreremo sull'Aurelia Antico Aurelio. Confido anche nel sostegno dei tifosi che di sicuro avranno un peso specifico importante nell'economia del match».