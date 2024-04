Martedì 30 Aprile 2024, 16:10

RIETI – Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nella giornata di venerdì 3 maggio sarà ad Amatrice, in provincia di Rieti. Primo appuntamento per il titolare del Collegio Romano alle ore 15.30, quando si recherà in visita presso la Torre Civica restaurata (Corso Umberto I), simbolo del centro reatino colpito dal sisma il 24 agosto del 2016.

A seguire, presso l’Auditorium della Laga (via Saturnino Muzii, 5) si terrà il convegno dal titolo “La Torre restaurata: idee e progetti per la rinascita dell'Appennino”. All'evento prenderanno parte il Ministro Gennaro Sangiuliano, il Commissario Straordinario al Sisma 2016 Guido Castelli, il Questore della Camera Paolo Trancassini, l'assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio Manuela Rinaldi, il Sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi e il Presidente della Fondazione MAXXI Alessandro Giuli.

Nel corso dell’incontro il Ministro della Cultura e Commissario sigleranno un protocollo destinato al rafforzamento del personale delle Soprintendenze nell'area del cratere 2016. A seguire, si terrà una breve visita al Museo civico di Amatrice “Floriana Svizzeretto”, già museo civico Cola Filotesio e al Laboratorio di Rinascita, sito presso l’area food di Amatrice.