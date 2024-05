Beatrice Festuccia (Asd Gym Art) bronzo a Roma nel campionato Lc Senior

RIETI - Le ginnaste dell'Asd Gym Art ci hanno preso gusto e anche la seconda prova del campionato LC Silver di ritmica, andata in scena lo scorso fine settimana presso l’Accademia 'Bruno Grandi' di Roma, si è conclusa con ottime prestazioni.

Brilla Festuccia

Primo su tutti, il piazzamento di Beatrice Festuccia (cat. Senior), che dopo anni di duro lavoro in palestra, conquista un meritatissimo terzo posto. Solare e motivata, Beatrice non ha mai mollato, convinta e sicura di inseguire il suo sogno. Premiata dalla sua tenacia, ha saputo regalare tanta soddisfazione alle insegnanti dell'Asd Gym Art. Perché non va dimenticato che Beatrice Festuccia, fin da piccolissima ha "trasformato" la palestra nella sua seconda casa e oggi, a distanza di tanti anni, è finalmente riuscita a raccogliere i frutti del suo duro lavoro.

Le altre

Nella categoria A4, Cecilia Campanelli e Giorgia Persio sono riuscite a esprimersi in una buona gara, dando dimostrazione delle loro qualità atletiche, mancando però il podio. Succede la stessa cosa alla Maria Gabriella Avila (cat. Senior) che, nonostante la prestazione di livello, non riesce a comparire tra le prime tre classificate.