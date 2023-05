Superstrada Amatrice-L'Aquila, gettate le basi per il suo completamento: «Strategica e di rilavanza nazionale»

RIETI - Importante incontro martedì scorso per la viabilità di Amatrice e delle sue frazioni. «Col sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e col sindaco di Montereale Massimiliano Giorgi, sono state gettate le basi per la definizione dell’ultimo lotto laziale della strada statale Picente (tratto di 14 chilometri), il pezzo mancante nel collegamento con l’Aquila. Una buona notizia per la popolazione da tempo in emergenza», ha dichiarato il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi. Presente all’incontro anche l’assessore al territorio e all’ambiente Alessio Di Fabio.



Premesse concrete per concludere un’opera (Amatrice-L’Aquila), individuata come «strategica e di rilevanza nazionale» (Legge-Obiettivo del governo Berlusconi), che rischiava di restare incompleta. Mentre il tratto dall’Aquila a Roccapassa è stato finanziato, il tratto Amatrice-Roccapassa no. Da qui la decisione di avviare una collaborazione fattiva tra i tre sindaci (per progetti e reperimento risorse), di concerto con Anas, struttura commissariale e Regione, per completare la superstrada.