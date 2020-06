Playout di C, nel girone C vincono Rende e Sicula Leonzio: mercoledì i verdetti

RIETI - I tanto discussi playout di serie C, sui quali le tre retrocesse d'ufficio (Rieti, Rimini e Gozzano) hanno chiesto invano la sospensione puntando alla riammissione, si aprono con una sorpresa. Nella gara d'andata tra Rende e Picerno infatti, a spuntarla sono i calabresi che con un gol di Loviso al 6' della ripresa vincono 1-0 rendendo incandescente il return match di mercoledì in programma in terra lucana. Al Picerno un solo risultato a disposizione: la vittoria, anche per 1-0. Il pareggio sancirebbe la salvezza del Rende e la retrocessione dei rossoblù.

Sicula corsara

Nell'altro incrocio, invece, la Sicula Leonzio sbanca Bisceglie sfruttando la rete di Bariti al 33' ottenendo un prezioso 1-0 che sa di salvezza. Mercoledì al Sicula Stadium i risultati a disposizione dei bianconero sono addirittura tre: vittoria, pareggio e la sconfitta per 1-0.

