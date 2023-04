Giovedì 20 Aprile 2023, 05:55

I tifosi della Viterbese non abbandoneranno la squadra nemmeno nell’ultima giornata di campionato, con la retrocessione ormai dietro l’angolo, sperando nel miracolo sportivo. I ragazzi della curva continueranno infatti a incitare la squadra in occasione della gara di domenica prossima contro la Virtus Francavilla, allo stadio Enrico Rocchi alle 17,30, come hanno sempre fatto durante questa stagione macinando chilometri anche in trasferta sperando nel miracolo sportivo.

I tifosi hanno incitato la squadra durante questa stagione anche nei momenti più bui, come ad esempio in occasione del clamoroso scivolone casalingo dello scorso ottobre, quando il Latina si impose allo stadio Enrico Rocchi per 5-1. In vista della gara di domenica prossima cresce la speranza che i gialloblù possano evitare la retrocessione diretta, acciuffando i playout da penultimi proprio all’ultimo respiro. Auspicando poi in una vittoria del Latina contro la Fidelis Andria, nella partita che si giocherà contemporaneamente allo stadio Francioni, e nella restituzione dei due punti di penalizzazione da parte del Collegio di Garanzia del Coni che si pronuncerà però sulla questione solamente al termine della stagione regolare.

Ma tutte queste variabili sarebbero comunque vane se la Viterbese non dovesse battere i pugliesi domenica, ritrovando quindi una vittoria che manca ormai da tre partite. Contro la squadra allenata dall’ex Antonio Calabro, non ci sarà il centrocampista Domenico Mungo, che non ce la fa a recuperare dopo il recente infortunio, che gli ha fatto saltare praticamente le ultime gare. Probabilmente sarà costretto a dare forfait anche il giovane Simone Andreis, anche lui ormai è assente da alcune partite a causa di un infortunio.

Visto lo stop inflitto a Linas Megelaitis per squalifica dopo l’espulsione rimediata alla fine del primo tempo della gara di domenica scorsa, il centrocampo è praticamente da inventare e potrebbe quindi essere inedito. In rampa di lancio ci sono Mario Rabiu ed anche l’ex Francavilla Federico Mastropietro, che potrebbe quindi ritrovare la maglia da titolare, dopo che nell’ultima gara era partito dalla panchina. A dirigere la partita contro la Virtus Francavilla sarà Paride Tremolada di Monza. Si tratta dello stesso direttore di gara che ha arbitrato i gialloblù contro la Gelbison ad Agropoli dove la squadra di Lopez ha anche ottenuto l’ultima vittoria in campionato grazie ad un calcio rigore trasformato da Alessandro Marotta e concesso nei minuti di recupero.