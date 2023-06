L'Alba Sant'Elia batte la Brictense 1-0 e festeggia la salvezza. Marco Pompili: «Miracolo calcistico»

RIETI - Domenica di grande festa per l’Alba Sant’Elia, impegnata in mattinata nello spareggio interno contro il Brictense passa di misura con il risultato di 1-0.

Il match

Gara bellissima che vede i padroni di casa carichi dagli ultimi risultati imporsi fin da subito sugli ospiti, tante occasioni nel primo tempo per l’Alba che trova il fondamentale vantaggio al trentacinquesimo del primo tempo con l’ormai solito Ciogli, che da calcio d’angolo svetta più in alto di tutti e con un gran colpo di testa porta in vantaggio i suoi. Secondo tempo ricco di occasioni per Brictense che si spinge in avanti e trova più volte la porta, complici anche le tante assenze in casa Alba in primis su tutte le assenze di Mancini (costretto al cambio nel riscaldamento) e Carmesini. Due le occasioni più importanti per Brictense che sfiora più volte il pareggio, pareggio che però non arriverà mai grazie anche alle due splendide parate dell’estremo difensore dell’Alba Cosmin, che tiene a galla i suoi nel finale. Finale ricco di agonismo difatti gli ospiti rimangono in nove per due espulsioni, la prima a due minuti dalla fine e la seconda a tempo scaduto.

Il tabellino finale indica 1-0 con i padroni di casa che festeggiano la salvezza in extremis, salvezza arrivata anche da un finale di campionato eccellente da parte dei reatini che le ha permesso di giocare il playout in casa davanti ai propri tifosi.

Domenica fatale invece per Brictense che non riesce ad imporsi e retrocede in Seconda categoria.

Il commento

Marco Pompili (tecnico Alba Sant’Elia): «Non nascondo la gioia per un "miracolo calcistico". Abbiamo avuto tantissimi problemi dall'inizio, a livello di allenamenti, under contati, infortuni e altro. Noi a gennaio siamo andati a Ginestra che eravamo ultimi staccati di due punti da loro. Abbiamo vinta quella partita e li abbiamo superati. Due partite dopo abbiamo perso con la Brictense e da lì abbiamo pensato che già non arrivare ultimi sarebbe stato molto difficile. Invece soprattutto grazie ai senatori Mancini, Ciogli, Carmesini, l'arrivo di Santarelli (che poi ha subito un brutto infortunio, ma ha continuato ad aiutarci nel gruppo), siamo riusciti ad inanellare risultati utili e giocarci la salvezza diretta mancata per un soffio domenica scorsa. Oggi nel playout mancavano Carmesini e Mancini (la difesa titolare, ndr), nonostante ciò siamo riusciti, soffrendo da squadra con Amara, Serjo, i fuoriquota Alessandrini e De Bella, uno dei migliori da gennaio in poi, a compiere un'impresa meritata con goal di Ciogli e due parate decisive di Cosmin. Ringrazio tutti, in particolare Marco Ianni che ha sofferto con me tutto l'anno».